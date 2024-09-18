お父さんたちの動きのシンクロ率について描いた漫画「シンクロナイズド父ちゃんズ」が、Instagramで7万1000以上のいいねを集めて話題となっています。保育園に子どもを送迎するとき、急いでいる動きがいつもシンクロする2人のお父さん。職場は違いますが、仕事でよく顔を合わせることがありました。ある朝、「今日は早く迎えて来て！」と息子たちにお願いされたものの、返事をにごす2人でしたが…。読者からは、「泣ける」「毎