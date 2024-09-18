モデルで俳優の森高愛が17日、自身のXを更新。ショートカット姿を披露した。【写真あり】大胆にイメチェンしたショートカット姿を公開した森高愛ファンも絶賛「超似合う」Xで森高は「心機一転お仕事でショートになりました」と報告。写真3枚を添えてショートカットになったヘアスタイルをお披露目していた。この投稿にファンは「ロングのイメージが強かったけどショートボブも似合ってます！」「誰かと思えばトッキュージ