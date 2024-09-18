過去にいじめの被害者であったことを明かしている人気YouTuberのクァクチューブ（本名：クァク・ジュンビン）が、元Aprilのナウンのいじめ疑惑をかばうような発言で議論を呼んでいる中、再び謝罪文を掲載した。18日午後、クァクチューブは自身が運営するYouTubeチャンネルのコミュニティを通じ、「映像を非公開にした当時は、戸惑って怖い気持ちが先走り、早く謝罪文をアップしなければならないという考えが先行しました。今はもう