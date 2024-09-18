【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝平沢祐】米大リーグは１７日、各地で行われ、マーリンズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場したドジャースの大谷が、三回に５試合ぶりの本塁打となる４８号２ランを放ち、メジャーで史上初めて「４８本塁打、４８盗塁」を記録した。レギュラーシーズンは残り１１試合。メジャー通算では２１９本塁打とし、レンジャーズなどでプレーした秋信守（チュシンス）（韓国）を抜いてアジア出身選手