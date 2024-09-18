18日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝141円台後半で取引された。午後5時現在は前日比1円28銭円安ドル高の1ドル＝141円87〜89銭。ユーロは1円37銭円安ユーロ高の1ユーロ＝157円92〜96銭。前日発表の米小売売上高が堅調で、米経済の先行き不透明感がやや和らぎ、ドル買い円売りが優勢だった。市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表を18日に控え「様子見姿勢も