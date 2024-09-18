新潟県佐渡市の「佐渡島の金山」について意見交換した朴チョルヒ駐日韓国大使（左）と花角英世知事＝18日午後、新潟県庁朴チョルヒ駐日韓国大使は18日、新潟県を訪れて花角英世知事と同県佐渡市の渡辺竜五市長に相次いで面会し、7月に世界文化遺産登録された佐渡市の「佐渡島の金山」について意見交換した。日韓政府は金山で犠牲になった朝鮮人を含む全ての労働者の追悼式を今秋行うことで合意しており、朴大使は早期に開いて日