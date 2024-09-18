全国的に書店の数が減り、栃木県内でも１軒も店舗がない自治体がある中、益子町では町に１軒しかない新しく出版された様々な分野の本を扱う書店が１８日、移転オープンしました。 益子町唯一の新刊総合書店、創業１２３年目の添谷書店です。１９６２年に建てられた店舗が老朽化したことなどから、真向かいに新築の店舗を建て、１８日に新たにオープンしました。開店後も納品された本を棚に出したりポスターの位