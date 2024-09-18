漫画家の倉田真由美氏（53）が18日、X（旧ツイッター）を更新。交際相手などに性的な写真や動画を撮影させるリスクについて説明し、注意を呼びかけた。倉田氏は「元キャバ嬢の女性の、おそらく密室で男性と過ごしているらしい様子の動画が流れてきた。裸ではないというだけで、ほぼリベンジポルノのようなものである」と、SNS上で拡散されている元キャバクラ嬢の私的な動画に言及。「たとえ交際相手でも、広まったら困る性的な動画