俳優志尊淳（29）が参天製薬の一般用点眼薬「ヒアレインS」の新ブランドアンバサダーに就任した。ブランドサイトでは17日から志尊が出演するPR映像も公開されている。商品特徴の「うるおいが続くやさしい世界観」を表現できるキャラクターとして起用されたといい、PR映像では瞳のうるおいを閉じこめた志尊の顔が大きく映し出されるカットなどがふんだんに使われている。点眼シーンの雫はCGで表現し、参考動画の撮影は志尊自身の瞳