エールフランス航空は、プレミアムエコノミーの製品名を「プレミアム」に刷新する。ボーイング777型機とエアバスA350型機の一部の機材には最新のシートを導入しており、シートピッチは94〜97センチ、リクライニング角は最大124度で、ゆったりと過ごすことができる。13.3インチモニター、調整可能なフットレスト、USB電源も備える。空港ではスカイプライオリティとして、スムーズなチェックインや手荷物の預け入れ、保安検査と出入