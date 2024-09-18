松本若菜主演ドラマ「西園寺さんは家事をしない」（TBS系）が9月17日に最終回を迎え、世帯平均視聴率は6.5％で幕を閉じた。1年前に妻を病気で亡くし、4歳の娘・ルカ（倉田瑛茉）と米国から日本に帰ってきた天才エンジニアの楠見俊直（松村北斗＝SixTONES）は、西園寺一妃（松本）が働くアプリ制作会社に入社した。慣れない子育てを1人でやり遂げようと必死だった楠見だったが、ある日、住んでいたマンションが家事に。たまた