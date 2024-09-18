公務員の男性が路上で殴られた事件で、男5人が逮捕されました。 【写真を見る】路上で公務員男性を殴りカバン奪おうと… 19～20歳の男5人を強盗傷害の疑いで逮捕男性は前歯折る全治1か月ほどのけが 逮捕されたのは、北名古屋市に住む水野大誠容疑者ら19歳から20歳の男5人です。 警察によりますと、5人は8月18日、岩倉市内の路上で39歳の公務員の男性の顔を殴って、カバンを奪おうとした強盗傷害の疑いが持たれています