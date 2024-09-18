今年7月、33歳で現役引退を発表したティアゴ・アルカンタラ。天才的な技術を武器に現役時代バルセロナ、バイエルン、リヴァプールと各国の名門クラブを渡り歩き、スペイン代表としても46試合に出場した。この夏はアカデミー時代から22歳まで過ごしたバルサに戻り、新たに就任したハンジ・フリック監督のもとコーチとしてプレシーズンツアーに帯同。ただあくまで臨時のスタッフとしての参加だったようで、8月にはチームを離れ、先週