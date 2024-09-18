2013年に「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆行さん＝当時（72）＝が射殺された事件で、殺人罪などで起訴された特定危険指定暴力団工藤会系組幹部の田中幸雄被告（57）を裁判員裁判の対象から除外した京都地裁決定を不服とし、弁護側が即時抗告したことが18日、地裁への取材で分かった。17日付。裁判員法は、裁判員の生命や身体などに危害が加えられる恐れがある場合、対象から除外すると規定。地裁