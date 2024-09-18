2022Ç¯¤ËÃÎ¾²²­¤Ç´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZU?¡×¤¬ÄÀË×¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï¾èµÒ¾è°÷26¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢±¿¹Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î·ËÅÄÀº°ìÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡þÂè°ì´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉôÆ£ÅÄË¾·ÙÈ÷µßÆñÉôÄ¹¡Ê18Æü¸á¸å¡Ë¡ÖËÜÆü9»þ37Ê¬¤ËKAZU?¤Î±¿¹Ò²ñ¼Ò¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÈïµ¿¼Ô¡¦·ËÅÄÀº°ì¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼º±ýÍè´í¸±µÚ¤Ó¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ë¤è¤êÄÌ¾ïÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡×18Æü¸á¸å¡¢ÌÖÁö³¤¾åÊÝ°Â½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃË¡£