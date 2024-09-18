台風14号がかなり接近する沖縄本島は大荒れの天気に警戒が必要です。台風14号は沖縄県や奄美地方を強風域に巻き込みながら速度を上げ、北上を続けています。18日夜遅くには沖縄本島に最も接近し、雨や風のピークとなる見通しです。大雨災害や暴風による倒木、停電などに警戒が必要です。