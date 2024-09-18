米Salesforceは9月17日(現地時間)、データとAIを活用して顧客体験を向上させるため、データプラットフォーム「Data Cloud」の新機能を発表した。ウェビナーや通話などの音声や動画データの処理をサポートすることで、より深い顧客理解が可能となるほか、標準化されたデータモデルを導入し、人とAIエージェントがデータを一貫して解釈・使用できるようになるという。また、顧客の文脈を考慮し素早い情報発見を可能にする検索機能の