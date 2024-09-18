18日午後4時20分ごろ、京都市左京区の南禅寺で、寺の関係者から「収蔵庫の天井から白煙が上がっている」と119番通報があった。消防車など27台が出動したが、火事ではなく、けが人もいなかった。文化財にも被害はないという。通報をうけて消防隊員が駆けつけた=2024年9月18日午後5時11分、京都市左京区の南禅寺、木子慎太郎撮影寺によると、職員が収蔵庫に入ったところ、煙を確認し、通報したという。市消防局によると、収蔵庫