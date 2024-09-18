韓国で“無免許状態”で電動キックボードを運転した疑惑を受けている元イングランド代表MFジェシー・リンガード（31）が、SNSで謝罪した。【画像】Kリーグ選手、試合中に相手の顔面殴打リンガードは9月17日夜、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて1本の動画を公開した。公開された映像で、リンガードは「電動キックボードに少し乗った。ヘルメットを着用しなければならないというルールを知らなかった。また、運転