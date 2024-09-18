リニア中央新幹線のトンネル工事が原因とみられる地盤沈下などが確認されている岐阜県瑞浪市。 【写真を見る】「被害を少なくしてほしい」扉が閉まりにくくコンクリートにひび…募る不安リニア工事が原因とみられる地盤沈下JR東海の家屋調査はじまる JR東海は18日から現地で家屋調査を始めました。 JR東海が岐阜県瑞浪市大湫町で行った調査では、井戸などの水位低下が14か所、地盤沈下が12か所確認されています。 影