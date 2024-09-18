Z世代・ハイティーン向け情報バラエティ番組『ハイティーン・バイブル』（ABEMA）が、16日（月・祝）23時より放送された。【写真】キュンとする恋愛テクを明かした森香澄、ほか番組カット【8点】今回番組では、“自分をよく知る親友と一緒に恋を探す、2泊3日の旅”の模様を追った恋愛企画『らぶwithふれんど2』を放送した。この企画では、恋と友情の狭間で揺れ動く複雑な恋愛事情をありのままに描き、Z世代・ハイティーンたちに新