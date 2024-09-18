タレントの村重杏奈が17日（火）、『sweet』（宝島社）の撮影オフショットを公開した。【別カット2点】村重杏奈、舌出しオフショットがキュートすぎる！HKT48の1期生として活躍し、2021年に卒業後はバラエティを中心に活躍している村重杏奈。2023年にはクイズバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系列）内で森日菜美、なえなの、えなこの4人でガールズユニットを結成しデビューすることを発表した。村重は17日、「@sw