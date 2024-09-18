女子プロゴルフツアーのミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン（報知新聞社後援）は２０日から３日間、宮城・利府ＧＣで行われる。１８日には昨年大会覇者の岩井明愛、岩井千怜、小祝さくら、竹田麗央、桑木志帆、佐久間朱莉の６選手が仙台市の宮城県立こども病院を訪問した。選手は病棟を訪れて入院児童とおもちゃのゴルフなどで交流を深め、明愛は「初めて病院に来ましたが、すごくきれいな場所。たくさんの子どもたちに元気