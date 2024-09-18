「虎ハンター」の異名で新日本プロレス、全日本プロレスなどで活躍し今月９日に亡くなった元プロレスラーの小林邦昭さん（享年６８）の通夜が１８日、都内の斎場でしめやかに営まれた。通夜には、新日本プロレスで同期入門の藤原喜明、新日本の真壁刀義、菅林直樹会長、元新日本の佐々木健介、西村修、レフェリーのミスター高橋氏、タイガー服部氏らプロレス関係者が参列した。小林さんは、１９５６年１月１１日、長野県小諸