バレーボールの元女子日本代表の栗原恵さんが１８日、自身のＳＮＳで結婚＆妊娠を発表した。お相手は写真家でモデルの大越光貴さん。公式サイト掲載のプロフィルでは身長１８３センチとなっている。栗原さんはインスタグラムにウェディングドレス姿の２ショットを公開。「この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします。お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います。また、お腹には新しい命を授か