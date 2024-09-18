◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）勝つか引き分けるかでマジックが点灯する大事な一戦に、巨人・グリフィン投手が、７勝目を目指して先発。巨人が丸佳浩外野手の先頭打者アーチで先取点を挙げた。１回、丸はＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手のストレートをとらえ、右翼スタンドに運ぶ１４号ソロ本塁打。切り込み隊長が先制アーチでチームを勢いに乗せる。先制弾の丸は「最近チームに勢いづけられ