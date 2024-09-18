エスプリの理念を継承英国のロータスが9月17日、新型のEVコンセプト「セオリー1（Theory 1）」を公開した。3人乗りの電動スポーツカーで、かつてのエスプリを彷彿とさせるデザインは2026年に発売予定のEVに引き継がれる可能性が高い。【画像】流麗ボディにスパルタンなインテリア採用！ 最高出力は1000psへ【ロータス・セオリー1コンセプトを写真で見る】全22枚軽量カーボンファイバー製シャシーに2基の電気モーターと70kWhバッ