人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『カービィカフェTOKYO／HAKATA』では、2024年9月25日（水）から11月12日（火）までの期間限定で、秋の味覚を楽しめる2つのメニューの提供が始まる。カービィカフェで秋を堪能しよう。＞＞＞『カービィカフェ』秋の限定メニューやグッズを見る（写真10点）「カービィカフェ」は『星のカービィ』をテーマにしたキャラクターカフェ。もしもカービィの世界にカフェがあったら……と