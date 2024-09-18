女優の北乃きい（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。金髪の最新ショットを披露し、ファンの関心を集めている。北乃は「Platinahoneybeige」と髪色についてつづり、明るいハイトーンカラーに変身した自撮りをアップした。この投稿にフォロワーからは「とっても似合ってます！可愛い！」「最高級アイドル」「きいちゃんは金髪も似合うな」などのコメントが寄せられた。