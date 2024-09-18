インナーブランド｢tu-hacci(ツーハッチ)｣から、『スリムシルエット』シンプルブラ&ショーツの新色が9月18日(水)より新登場します。胸を小さく見せるブラ･スタイルがきれいに見えるブラとして大人気のスリムシルエット。バストを潰さずにボリュームをおさえるカップを使用した優秀アイテムです。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 【ツーハッチ】着痩せをかなえるブラ 価格:4,980円(