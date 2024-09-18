大相撲秋場所１１日目（１８日・両国国技館）――勝ちっ放しの関脇大の里は琴勝峰を一気に押し出し、１１勝目を挙げた。２敗の霧島は阿炎との関脇対決で動き勝って９勝。大関豊昇龍は宇良に送り出されて５敗。宇良は２大関を撃破。大関琴桜も小結大栄翔に押し出され、４敗となった。大栄翔は６勝。小結平戸海は熱海富士に寄り切られて５敗。２敗同士の平幕対決で錦木が若隆景を小手投げで破った。平幕高安も遠藤に勝ち