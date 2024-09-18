逸見晃治被告（電通の資料から）東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反（不当な取引制限）の罪に問われた広告最大手「電通」の元幹部逸見晃治被告（57）と法人としての電通グループの公判が18日、東京地裁で開かれた。検察側は逸見被告に懲役2年、電通グループに罰金3億円を求刑。弁護側は一部無罪を主張して結審した。判決は来年1月30日。電通側は一般競争入札が行われた契約額5億円余りのテス