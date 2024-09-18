台風14号の予想進路（18日18時現在）台風14号は18日、沖縄県に接近した。19日にかけて沖縄本島周辺を通過し、東シナ海から中国大陸に向かう見通しだ。気象庁は、沖縄本島や大東島では高波に警戒し、強風、大雨による低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意するよう呼びかけている。落雷や竜巻などの激しい突風、高潮の恐れもある。気象庁によると、18日は沖縄県の北大東島、南大東島で30m以上、沖縄本島や鹿児島県の奄美大