山口那津男代表の後任を決める公明党の代表選挙が18日、告示され、石井幹事長が立候補しました。石井氏のほかに立候補した人がいないため、無投票での当選が決まりました。公明党の代表交代は15年ぶりとなります。公明党石井幹事長「清潔な政治の実現は、公明党結党当初からの旗印であります。私はこれからも公明党が政治改革の先頭に立ち続けられるよう尽力をしてまいりたいと思います」石井氏はこれまで国土交通大臣や党の政務