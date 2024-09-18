NHKのラジオ国際放送などで、外部スタッフだった中国人男性が沖縄県の尖閣諸島を「中国の領土」などと発言した問題について、稲葉延雄会長は18日の定例会見で改めて謝罪した。問題の一因として自ら指摘していたリスク管理に関して、「NHKは鈍感の面がある。頑健な組織に生まれ変わることで、真に自主自律の体制を作り上げ、視聴者の信頼を取り戻したい」と述べた。【画像】国際放送問題でNHKに求められることは会見冒頭、稲葉