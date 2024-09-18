大ヒット漫画「小悪魔教師サイコ」を連載していた漫画家が、同じタイトルのデジタル漫画「ウェブトゥーン」が制作されることに適切に対応しなかったとして、自身の漫画を出していた出版社に賠償を求めた訴訟は、東京地裁で和解が成立した。和解は13日付。【画像】合田蛍冬さんが作画した漫画「小悪魔教師サイコ」訴状などによると、漫画家の合田蛍冬（あいだけいと）さんは、原作小説の著作権を管理する会社から許諾を受けた出