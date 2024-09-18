2025年1月29日（水）～2月2日（日）東京・サンシャイン劇場、2月7日（金）～2月9日（日）大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホールにて、『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』が上演されることが決定した。 本作は、劇作家・小林賢太郎の脚本・演出による、新作オリジナル舞台作品。主演には、ミュージカル『SPY×FAMILY』、劇団☆新感線の代表作『髑髏城の七人』Season 月、舞台『刀剣乱舞』