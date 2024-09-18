『ゼルダの伝説』のブランドムック第2弾「ゼルダの伝説 ハイラルの紋章タンブラーBOOK」＆「ゼルダの伝説 ハイラルの紋章ショルダーバッグ BOOK」が、9月24日（火）から、全国の「ローソン」や書店で発売される。【写真】“ハイラルの紋章”が印象的！オシャレな「ショルダーバッグ」の詳細■高級案のあるデザイン！今回登場するのは、『ゼルダの伝説』シリーズに登場する、ハイラルの紋章があしらわれた真空断熱タンブラー