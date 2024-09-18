「H＆M」の最もハイエンドなコレクションである「H＆M Studio」は、9月19日（木）から、秋の始まりを感じる「Mini Pre‐fall Capsule」コレクションを公式オンラインストアで限定販売する。【写真】昼夜を問わずに着回せる！レザージャケットなどコレクション一覧■オンラインストア限定販売今回登場する「Mini Pre‐fall Capsule」は、昼夜を問わずに着回せるデザインが特徴で、デニム、レザー、リネン、コットンなどの耐久