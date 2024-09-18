◆ウエスタン・リーグソフトバンク5―6阪神（18日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成ドラフト2位ルーキー、宮里優吾投手（22）＝東農大＝が火消しに成功した。1点を勝ち越された4回2死一、三塁のピンチで登場し、阪神の片山雄哉を遊ゴロに打ち取った。5回も力強い真っすぐを投げ込んで三者凡退。1回1/3を無失点で最速は149キロだった。「ラストチャンスと思って投げた」。ピンチの場面での起用が多い右腕は、この日の試