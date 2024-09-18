今回紹介するのはMELORKERさんが2024年8月11日に投稿した「ビレイグ」だ。文／村上麗奈﻿﻿﻿今年、Halから名義変更したMELORKER。ニコニコ動画ではおよそ1年ぶりの動画投稿となる。それまでメロディアスでポップなボカロ曲や、どこか軽快さのあるリズミックなダンスミュージック、ロックチューンを投稿してきたMELORKER。これまでに発表した楽曲数は決して多くないながら、ボーカロイドによる歌声を活か