ユチョンが日本で再始動する。このたび、ユチョンの日本デビュー記者会見の模様が、オリジナルメタバースプラットフォームである「meta jb stadium」にて、9月20日の14時より独占配信されることが決定した。同会見では彼の日本デビューミニアルバム発売、およびZeppツアー開催に関する内容が発表されるという。そんな会見の内容を、一般のファンに向けてメタバースを活用して公開する。Zeppツアーは12月21日に東京のZepp DiverCity