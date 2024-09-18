知床の遊覧船が沈没した事故で、運航会社の社長が業務上過失致死などの疑いで逮捕されました。2022年、北海道・知床沖で観光船が沈没し、乗客・乗員20人が死亡、6人が行方不明になった事故で、遊覧船を運航していた会社の社長・桂田精一容疑者（61）が海上保安庁に逮捕されました。桂田容疑者は2022年4月23日、観光船に乗客を乗せて知床半島往復コースを運航する際、運航管理者等として船及び乗客・乗員の安全を確保すべき義務があ