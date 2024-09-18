【ロサンゼルス＝後藤香代】若い世代を中心に絶大な人気を誇る米歌手ビリー・アイリッシュさん（２２）が１７日、１１月の米大統領選で民主党のハリス副大統領に投票するとインスタグラムで明かした。ハリス氏には女性スターからの支持表明が相次いでおり、若者や女性、無党派層の投票行動に影響を及ぼすかどうかが注目される。アイリッシュさんは自身のインスタグラムに投稿した動画の中で、「（ハリス氏は）私たちの生殖の自