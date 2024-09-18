元バレーボール女子日本代表の栗原恵（40）が18日、自身の公式SNSで結婚と妊娠を発表した。所属するLDHのホームページでは相手がモデル兼フォトグラファーのKoukiさんと明かしている。栗原は、当時高校生だった2001年に日本代表に初選出されると、2003年にNECレッドロケッツに入団し、その後、パイオニアレッドウィングスに移籍。2004年のアテネオリンピック™で五輪初出場を果たし、2008年の北京五輪ではエースとして5位入賞