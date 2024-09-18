スペインから輸入されたトマトを調べる従業員＝２０２３年２月、英ノリッジ/Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）英国の欧州連合（ＥＵ）からの離脱が英国とＥＵ間の物品貿易に「深刻かつ継続的な抑制効果」をもたらしていることが分かった。英アストン大学の研究者が１７日に発表した報告書で明らかになった。研究者は２０２１年から２３年における英国のＥＵ向け年間物品輸出について、ＥＵに加盟していた