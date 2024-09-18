立憲民主党の代表選挙に立候補した野田佳彦元首相、枝野幸男前代表、泉健太代表、吉田晴美衆院議員の4人が18日午後、フジテレビの報道番組「イット！」に生出演した。政権を取ったら何を実現するのかとの質問に、野田氏は「政治改革」と回答、枝野前代表は「ヒューマンエコノミクス」、泉代表は「国産化で日本を伸ばす」、吉田氏は「消費税の食料品ゼロ税率と国公立大学の無償化」と回答した。「代わり映えしない」との街の声に対