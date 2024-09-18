9月18日（水）、お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜～金曜13時～15時30分）が放送。毎日新聞の「「月に1冊も読書しない」が6割超進む読書離れ国語世論調査」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 月に1冊も本を読まない人が6割超に上ることが、文化庁が17日に公表した2023年度の「国語に関する世論調査」で判明した。