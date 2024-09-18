大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、9月18日の放送に作家の適菜収（てきなおさむ）が出演した。8月に新刊『自民党の大罪』を発売した適菜が、自民党が抱える問題や自民党総裁選挙の候補者について解説した。 大竹まこと「いま自民党総裁選でメディアはお祭り騒ぎというか。自民党員でも党友でもなければコップの中の嵐を見