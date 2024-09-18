ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、9月18日の放送にITジャーナリストの三上洋が登場。俳優の要潤も被害に遭ったという「サポート詐欺」について解説した。要は11日、自身のX（旧Twitter）にて「Microsoft（マイクロソフト）を名乗ってパソコンのウイルス感染のサポートを装った詐